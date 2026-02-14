AB InBev Aktie

67,66EUR 0,32EUR 0,48%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

12.02.2026 11:21:47

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Buy" belassen. Trotz der starken Kursentwicklung im laufenden Jahr sollten die Ergebnisse des Brauereikonzerns gut genug sein, um die positive Dynamik aufrechtzuerhalten, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
66,74 € 		Abst. Kursziel*:
6,38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,94%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

AB InBev-Aktie im Plus: Operatives Ergebnis zieht mehr als erwartet an

Sinkende Kosten Der Bierbrauer AB InBev hat im vergangenen Jahr dank sinkender Kosten trotz eines leichten Umsatzrückgangs operativ etwas mehr verdient.

10.02.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
03.02.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
27.01.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
20.01.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
13.01.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
06.01.26
 AB InBev-Aktie fällt: AB InBev investiert Milliarden in Rückkauf von Anteilen an US-Dosenwerken (Dow Jones)
06.01.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
31.12.25
 Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

13.02.26 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
13.02.26 AB InBev Buy UBS AG
13.02.26 AB InBev Overweight Barclays Capital
12.02.26 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 67,66 0,48% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

