ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Buy" belassen. Trotz der starken Kursentwicklung im laufenden Jahr sollten die Ergebnisse des Brauereikonzerns gut genug sein, um die positive Dynamik aufrechtzuerhalten, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
66,74 €
Abst. Kursziel*:
6,38%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
67,66 €
Abst. Kursziel aktuell:
4,94%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|13.02.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13.02.26
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
