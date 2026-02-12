NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach vorläufigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Neutral" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (AEbitda) habe leicht über dem Konsens gelegen, doch der Umsatzschwund sei schärfer gewesen als vom Kochboxenanbieter avisiert, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag. Alles in allem resümierte er, dass das Effizienzprogramm zwar weiterhin gut vorankomme, die Stabilisierung der Umsatzentwicklung aber entscheidend bleibe./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:44 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.