flatexDEGIRO Aktie
|36,70EUR
|1,16EUR
|3,26%
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
flatexDEGIRO Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro vor einer Strategieaktualisierung von 43,50 auf 46,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neuen Initiativen des Online-Brokers hätten das Potenzial, den Gewinn je Aktie für den Zeitraum 2026 bis 2028 um bis zu 10 Prozent zu steigern, schrieb Amit Jagadeesh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
46,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,48 €
|
Abst. Kursziel*:
27,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,70%
|
Analyst Name::
Amit Jagadeesh
|
KGV*:
-