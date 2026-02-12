flatexDEGIRO Aktie

36,70EUR 1,16EUR 3,26%
flatexDEGIRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

12.02.2026 12:18:40

flatexDEGIRO Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro vor einer Strategieaktualisierung von 43,50 auf 46,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neuen Initiativen des Online-Brokers hätten das Potenzial, den Gewinn je Aktie für den Zeitraum 2026 bis 2028 um bis zu 10 Prozent zu steigern, schrieb Amit Jagadeesh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
46,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36,48 € 		Abst. Kursziel*:
27,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,70%
Analyst Name::
Amit Jagadeesh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

