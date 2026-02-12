ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro vor einer Strategieaktualisierung von 43,50 auf 46,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neuen Initiativen des Online-Brokers hätten das Potenzial, den Gewinn je Aktie für den Zeitraum 2026 bis 2028 um bis zu 10 Prozent zu steigern, schrieb Amit Jagadeesh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis



