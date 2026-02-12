Deutsche Börse Aktie
|208,80EUR
|4,80EUR
|2,35%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Auf den ersten Blick liege das operative Ergebnis (Ebit) im Erwartungsrahmen, schrieb Grace Dargan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele des Börsenbetreibers für 2026, die über den Erwartungen lägen, seien bestätigt worden. Für eine leicht positive Kursreaktion sollten die Neuigkeiten ausreichen, glaubt die Expertin./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:35 / GMT
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
290,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
206,90 €
|
Abst. Kursziel*:
40,16%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
208,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,02%
|
Analyst Name::
Grace Dargan
|
KGV*:
-
