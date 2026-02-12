Deutsche Börse Aktie

208,80EUR 4,80EUR 2,35%
Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.02.2026 12:26:55

Deutsche Börse Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Auf den ersten Blick liege das operative Ergebnis (Ebit) im Erwartungsrahmen, schrieb Grace Dargan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele des Börsenbetreibers für 2026, die über den Erwartungen lägen, seien bestätigt worden. Für eine leicht positive Kursreaktion sollten die Neuigkeiten ausreichen, glaubt die Expertin./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
206,90 € 		Abst. Kursziel*:
40,16%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
208,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,02%
Analyst Name::
Grace Dargan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

mehr Nachrichten