Deutsche Börse Aktie
|208,80EUR
|4,80EUR
|2,35%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Kennziffern des Börsenbetreibers seien weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, die um Sondereffekte bereinigten Resultate lägen leicht darüber, schrieb Michael Werner in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 05:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
250,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
206,90 €
|
Abst. Kursziel*:
20,83%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
208,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,85%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
13:19
|Deutsche Börse-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie (finanzen.at)
|
12:59
|Deutsche Börse-Aktie höher: Gewinn und Umsatz auf Höchststand (dpa-AFX)
|
12:27
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
|
12:27
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
11:49
|Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Deutsche Börse-Aktie (finanzen.at)
|
10:03
|DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)