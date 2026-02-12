TotalEnergies Aktie

64,29EUR -0,89EUR -1,37%
TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

12.02.2026 12:28:45

TotalEnergies Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies nach "starken" Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analystin Lydia Rainforth sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Jahr 2026 eine Fortsetzung der "Zwei-Säulen-Strategie" des Ölkonzerns. Durch den zunehmenden Einsatz von KI sei das Unternehmen gut positioniert, um von Produktivitätssteigerungen und Energielieferverträgen zu profitieren./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
64,75 € 		Abst. Kursziel*:
20,46%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
64,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,12%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

