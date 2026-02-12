LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies nach "starken" Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analystin Lydia Rainforth sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Jahr 2026 eine Fortsetzung der "Zwei-Säulen-Strategie" des Ölkonzerns. Durch den zunehmenden Einsatz von KI sei das Unternehmen gut positioniert, um von Produktivitätssteigerungen und Energielieferverträgen zu profitieren./rob/tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:08 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.