TotalEnergies Aktie
|64,29EUR
|-0,89EUR
|-1,37%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies nach "starken" Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analystin Lydia Rainforth sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Jahr 2026 eine Fortsetzung der "Zwei-Säulen-Strategie" des Ölkonzerns. Durch den zunehmenden Einsatz von KI sei das Unternehmen gut positioniert, um von Produktivitätssteigerungen und Energielieferverträgen zu profitieren./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:08 / GMT
|Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
78,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
64,75 €
|
Abst. Kursziel*:
20,46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
64,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,12%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-