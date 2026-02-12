Befesa Aktie

32,94EUR 0,34EUR 1,04%
Befesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164

12.02.2026 12:22:04

Befesa Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa von 44 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Erwartung eines verlangsamten Anstiegs der Margen bei Sekundäraluminium angesichts der anhaltenden Schwäche der europäischen Automobilmärkte, habe er seine 2027er Gewinnprognose für den Industrierecycler reduziert, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für 2025 und 2026 hob der Experte allerdings an, auch wegen der jüngsten Zinkpreisentwicklung./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 13:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Buy
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32,90 € 		Abst. Kursziel*:
30,70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,54%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

