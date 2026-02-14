LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adyen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Das Netto-Umsatzwachstum sei im vierten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Sven Merkt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für die Prognose eines Umsatzwachstums im Größenbereich von 20 bis 22 Prozent. Ein schwacher Quartalsbericht ändere aber nichts an seinen längerfristig positiven Thesen für den Zahlungsabwickler./tih/mis



