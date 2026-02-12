HelloFresh Aktie

4,92EUR -0,65EUR -11,65%
HelloFresh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

12.02.2026 10:56:33

HelloFresh Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,80 Euro belassen. Der Umsatz des Kochboxen-Herstellers sei etwas stärker als von ihm und dem Konsens erwartet zurückgegangen, die optimistischere Prognosespanne des Unternehmens sei zugleich verfehlt worden, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einen Ausblick auf 2026 werde es erst zur detaillierten Zahlenvorlage im März geben./ck/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Buy
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
10,80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5,13 € 		Abst. Kursziel*:
110,69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
119,69%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HelloFresh

