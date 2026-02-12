HelloFresh Aktie
|4,92EUR
|-0,65EUR
|-11,65%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,80 Euro belassen. Der Umsatz des Kochboxen-Herstellers sei etwas stärker als von ihm und dem Konsens erwartet zurückgegangen, die optimistischere Prognosespanne des Unternehmens sei zugleich verfehlt worden, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einen Ausblick auf 2026 werde es erst zur detaillierten Zahlenvorlage im März geben./ck/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
10,80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5,13 €
|
Abst. Kursziel*:
110,69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
119,69%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:09
|Hellofresh steigert operativen Gewinn 2025 - Wetter belastet Januar 2026 (dpa-AFX)
|
08:15
|EQS-News: HelloFresh Group Preliminary Results for the Fiscal Year 2025 (EQS Group)
|
08:15
|EQS-News: Vorläufige Ergebnisse der HelloFresh-Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)
|
11.02.26
|Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
11.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
11.02.26
|EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
11.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)