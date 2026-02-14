LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen von T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Analyst Mathieu Robilliard zog von den Neuigkeiten der US-Tochter ein ermutigendes Fazit und erwähnte auch noch gute Aussichten in Deutschland. Er kritisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, dass der in den Aktien eingepreiste Abschlag zu ausgeprägt sei./rob/tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:25 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.