12.02.2026 12:09:41

Carl Zeiss Meditec Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Resultate des ersten Quartals hätten die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Jonathon Unwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bleibt bei dem Medizintechnikkonzern an der Seitenlinie, solange hinsichtlich einer Reihe von Risiken keine Klarheit herrsche./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Equal Weight
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
26,42 € 		Abst. Kursziel*:
21,12%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
26,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,85%
Analyst Name::
Jonathon Unwin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

