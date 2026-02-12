LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Resultate des ersten Quartals hätten die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Jonathon Unwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bleibt bei dem Medizintechnikkonzern an der Seitenlinie, solange hinsichtlich einer Reihe von Risiken keine Klarheit herrsche./rob/tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:49 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.