Carl Zeiss Meditec Aktie
|26,48EUR
|-1,20EUR
|-4,34%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Resultate des ersten Quartals hätten die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Jonathon Unwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bleibt bei dem Medizintechnikkonzern an der Seitenlinie, solange hinsichtlich einer Reihe von Risiken keine Klarheit herrsche./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
26,42 €
|
Abst. Kursziel*:
21,12%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
26,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,85%
|
Analyst Name::
Jonathon Unwin
|
KGV*:
-
