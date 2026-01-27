AB InBev Aktie
|58,40EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat AB Inbev mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Der entscheidende Diskussionspunkt im Getränkesektor bleibe, ob die jüngste Korrektur in der Nachfrage für Spirituosen und Alkoholika struktureller oder zyklischer Natur sei, schrieb Javier Gonzalez Lastra in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Er geht weiter von strukturellen und zyklischen Gründen aus. Aus Ergebnissicht bleibt der Experte für 2026 bei seiner Präferenz für Brauereikonzerne und Softdrinkhersteller und setzt bevorzugt auf Heineken, Coca-Cola HBC, AB Inbev und Molson Coors. Für die Spirituosenproduzenten beinhalteten hohe Lagerbestände sowie die Auswirkungen der US-Zollpolitik weiterhin erhebliche Herausforderungen. Noch am besten positioniert sieht er hier Diageo. Pernod Ricard sei zwar historisch günstig, habe aber weniger Optionen als Diageo für den Verkauf von Randaktivitäten./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 14:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58,58 €
|
Abst. Kursziel*:
22,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,29%
|
Analyst Name::
Javier Gonzalez Lastra
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|58,48
|0,14%
