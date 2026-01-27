AB InBev Aktie

58,40EUR 0,00EUR 0,00%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.01.2026 07:44:23

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat AB Inbev mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Der entscheidende Diskussionspunkt im Getränkesektor bleibe, ob die jüngste Korrektur in der Nachfrage für Spirituosen und Alkoholika struktureller oder zyklischer Natur sei, schrieb Javier Gonzalez Lastra in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Er geht weiter von strukturellen und zyklischen Gründen aus. Aus Ergebnissicht bleibt der Experte für 2026 bei seiner Präferenz für Brauereikonzerne und Softdrinkhersteller und setzt bevorzugt auf Heineken, Coca-Cola HBC, AB Inbev und Molson Coors. Für die Spirituosenproduzenten beinhalteten hohe Lagerbestände sowie die Auswirkungen der US-Zollpolitik weiterhin erhebliche Herausforderungen. Noch am besten positioniert sieht er hier Diageo. Pernod Ricard sei zwar historisch günstig, habe aber weniger Optionen als Diageo für den Verkauf von Randaktivitäten./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 14:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
58,58 € 		Abst. Kursziel*:
22,91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
58,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,29%
Analyst Name::
Javier Gonzalez Lastra 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Nachrichten

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Analysen
07:44 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 AB InBev Hold Deutsche Bank AG
09.01.26 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 58,48 0,14% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

Aktuelle Aktienanalysen

09:00 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
08:56 Stabilus Buy Warburg Research
08:54 GEA Hold Warburg Research
08:48 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
08:46 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
08:40 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
08:38 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
08:11 Ryanair Overweight Barclays Capital
08:06 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:04 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
07:44 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:39 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:23 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:23 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
06:49 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:44 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
06:39 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:38 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:33 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
26.01.26 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 GEA Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Knorr-Bremse Halten DZ BANK
26.01.26 Intel Verkaufen DZ BANK
26.01.26 Drägerwerk vz. Halten DZ BANK
26.01.26 Wienerberger Sell UBS AG
26.01.26 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
26.01.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
26.01.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
26.01.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
26.01.26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
26.01.26 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
26.01.26 Commerzbank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
26.01.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.01.26 Ryanair Buy UBS AG
26.01.26 Infineon Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen