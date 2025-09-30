NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Outperform" belassen. Trevor Stirling verwies in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am Montag auf eine erwartet schwache Entwicklung in allen wichtigen Märkten beziehungsweise Regionen. Im Vergleich zum ersten Halbjahr werde das zweite wohl schwächer, was den operativen Gewinn betrifft. Belastungen durch Wechselkursschwankungen wohl höher ausfallen./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 14:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 14:48 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.