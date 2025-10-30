AB InBev Aktie
|52,78EUR
|-0,40EUR
|-0,75%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Outperform" belassen. James Edwardes Jones hob am Donnerstag eine eher enttäuschende Umsatzentwicklung hervor, während gewinnseitig alles in Ordnung sei. Außerdem erwähnte er umfangreiche Aktienrückkäufe und eine Zwischendividende. Diese sei nicht gerade wuchtig, aber ein wichtiges Anzeichen für das, was noch komme./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
53,16 €
|
Abst. Kursziel*:
35,44%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
52,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,42%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)mehr Nachrichten
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)mehr Analysen
|09:59
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08:34
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:59
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08:34
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:59
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08:34
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.23
|AB InBev Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev Sell
|UBS AG
|27.02.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.25
|AB InBev Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.24
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.24
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|52,82
|-0,68%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:17
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|13:10
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|13:07
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|13:05
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|12:52
|Boeing Buy
|UBS AG
|12:40
|adidas Buy
|UBS AG
|12:39
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:39
|Shell Buy
|UBS AG
|12:38
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:38
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:30
|Santander Buy
|UBS AG
|12:30
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:29
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12:16
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:13
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:12
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|12:12
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:11
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:06
|ING Group Buy
|UBS AG
|12:01
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|11:49
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11:45
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:45
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|11:36
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|11:36
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:35
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:35
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:30
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:18
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:16
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:05
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:55
|pbb Buy
|Warburg Research
|10:54
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|10:53
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.