NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Die Eckdaten seien weitestgehend im Rahmen seiner eigenen Prognosen und der Erwartungen am Markt ausgefallen, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Vorstand sehe die Wachstumschancen im IT-Sektor trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation positiv. Die Markterwartungen lägen in ihrer Mitte hingegen aktuell um sechs Prozent unter der Managementprognose für das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 11:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 11:52 / ET



