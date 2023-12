NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von Adidas den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und erwartet damit kurzfristig gute Nachrichten. Zugleich wurde das Kursziel von 195 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach starker Entwicklung des Sportsektors zeichneten sich für 2024 ein solider Umsatz und sehr gute Bruttomargen ab, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Stützend wirkten sportliche Großereignisse, eine anhaltende, langsame Erholung in China und die Wiederauffüllung der Lager im Großhandel. Vor diesem Hintergrund blickt die Expertin zuversichtlich auf den Sportmodesektor. Für Luxusmodehersteller ist sie insgesamt vorsichtiger. Bei Adidas käme noch die gute Markendynamik hinzu - von der Aktie ist die Expertin am stärksten überzeugt./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 21:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2023 / 00:15 / GMT



