NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach einem Gespräch mit einem Branchenexperten auf "Buy" mit einem Kursziel von 1695 Euro belassen. Insgesamt habe er einen leicht positiven Eindruck gewonnen, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte habe die Auffassung vertreten, dass der Zahlungsdienstleister Fortschritte auf dem US-Markt gemacht hat. Gleichwohl seien die Niederländer einem harten Wettbewerb mit lokalen Anbietern wie Chase Paymentech und den tief integrierten Bankensystemen ausgesetzt. Trotz einer soliden Infrastruktur bleibe der Eintritt in das Geschäft mit großen US-Einzelhändlern eine Herausforderung für Adyen./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2024 / 07:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2024 / 07:52 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.