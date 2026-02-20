AIR France-KLM Aktie

12,56EUR -0,51EUR -3,90%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

AIR France-KLM Hold

AIR France-KLM Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Das Jahr 2025 sei stark beendet worden, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Hold
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
12,70 € 		Abst. Kursziel*:
-13,39%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
12,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,42%
Analyst Name::
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

