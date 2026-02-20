AIR France-KLM Aktie
|12,56EUR
|-0,51EUR
|-3,90%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
20.02.2026 13:03:29
AIR France-KLM Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Das Jahr 2025 sei stark beendet worden, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Hold
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
12,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,39%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
12,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,42%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AIR France-KLM
