AIR France-KLM Aktie

13,11EUR -0,05EUR -0,38%
AIR France-KLM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

09.09.2025 13:39:01

AIR France-KLM Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Air France-KLM nach einer hauseigenen Fachkonferenz der Schweizer Großbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,25 Euro belassen. Jarrod Castle kam von der "Business Services, Leisure & Transport Conference" mit dem Eindruck, dass im dritten Quartal bislang alles erwartungsgemäß verläuft. Späte September-Buchungen und Streikpotenzial wie beispielsweise in Frankreich könnten das Blatt aber noch zum Positiven oder Negativen wenden, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
14,25 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
13,18 € 		Abst. Kursziel*:
8,16%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
13,11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,74%
Analyst Name::
Jarrod Castle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:39 AIR France-KLM Neutral UBS AG
20.08.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
13.08.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
07.08.25 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
06.08.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
