Nokia Aktie

5,79EUR 0,03EUR 0,52%
Nokia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681

27.01.2026 06:44:14

Nokia Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,90 Euro auf "Overweight" belassen. Das Mangement des Netzwerkspezialisten habe signalisiert, dass man sich vorsichtige Ziele setze und diese dann lieber übertreffen wolle, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend. Er liegt mit seinen Ergebnisschätzungen für 2026, 2027 und 2028 nach eigener Aussage jeweils über dem Marktkonsens. Er geht auch beim Bericht für das vierte Quartal 2025 von einer positiven Überraschung aus./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 23:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
6,90 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5,80 € 		Abst. Kursziel*:
18,97%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
5,79 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,13%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

06:44 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Nokia Overweight Morgan Stanley
13.01.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
05.01.26 Nokia Market-Perform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

