Nokia Aktie
|5,79EUR
|0,03EUR
|0,52%
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
Nokia Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,90 Euro auf "Overweight" belassen. Das Mangement des Netzwerkspezialisten habe signalisiert, dass man sich vorsichtige Ziele setze und diese dann lieber übertreffen wolle, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend. Er liegt mit seinen Ergebnisschätzungen für 2026, 2027 und 2028 nach eigener Aussage jeweils über dem Marktkonsens. Er geht auch beim Bericht für das vierte Quartal 2025 von einer positiven Überraschung aus./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 23:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6,90 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5,80 €
|
Abst. Kursziel*:
18,97%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5,79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,13%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
15.01.26
|ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,50 Euro (dpa-AFX)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Nokia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.01.26
|How Nokia went from iPhone victim to $1bn Nvidia deal (Financial Times)
|
25.11.25
|Nokia-Aktie mit Plus: Konzern bestätigt Delisting in Paris zum Jahresende (Dow Jones)
|
19.11.25
|Nokia-Aktie dennoch tiefer :Nokia präsentiert neue Wachstumsstrategie für KI und Cloud (finanzen.at)
|
19.11.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Nokia schwächelt weiter - 'Vorsichtige' mittelfristige Ziele (dpa-AFX)
|
19.11.25
|Nokia setzt Fokus auf KI und strafft Konzernstruktur - Gewinnwachstum angepeilt (dpa-AFX)
|
19.11.25
|Nokia splits AI business into separate unit after $1bn Nvidia investment (Financial Times)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|5,80
|0,66%
