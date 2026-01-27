Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo vor Zahlen für das Schlussquartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Die deutliche Erholung des Aktienkurses seit Oktober sei gerechtfertigt, da der Lkw-Bauer das zyklische Gewinntief erreichen dürfte, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Markterwartungen mit Blick auf das Schlussquartal 2025 schon recht hoch und es gebe kaum Spielraum für optimistischere Prognosen für den US-amerikanischen sowie für den EU-Lkw-Markt oder für den Auftragseingang und die Gewinnmargen der Schweden. Daher dürften die Resultate nur schwerlich zum Kurstreiber werden./rob/mis/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 14:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 14:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Volvo AB (B)
|26.01.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
