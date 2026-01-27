PUMA Aktie

22,31EUR 0,77EUR 3,57%
PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

27.01.2026 08:04:56

PUMA SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Hold" belassen. Anta zahle für den Artemis-Anteil eine eindrucksvolle Prämie, schrieb James Grzinic am Dienstag. Zunächst strebten die Chinesen keine Komplettübernahme an. Grzinic wies allerdings auf einen Passus im Vertrag hin, der Artemis zusätzliche Gelder von Anta im Falle einer Puma-Komplettübernahme innerhalb der kommenden fünfzehn Monate sichere. Auf den Turnaround-Plan der Herzogenauracher sieht der Experte durch den Eigentumswechsel der Anteile keinen Einfluss./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Hold
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
21,62 € 		Abst. Kursziel*:
-7,49%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
22,31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,35%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

