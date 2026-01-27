NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Hold" belassen. Anta zahle für den Artemis-Anteil eine eindrucksvolle Prämie, schrieb James Grzinic am Dienstag. Zunächst strebten die Chinesen keine Komplettübernahme an. Grzinic wies allerdings auf einen Passus im Vertrag hin, der Artemis zusätzliche Gelder von Anta im Falle einer Puma-Komplettübernahme innerhalb der kommenden fünfzehn Monate sichere. Auf den Turnaround-Plan der Herzogenauracher sieht der Experte durch den Eigentumswechsel der Anteile keinen Einfluss./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.