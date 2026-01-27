Continental Aktie
|67,10EUR
|0,14EUR
|0,21%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" belassen. Conti könnte der Hauptprofiteur von Antidumping-Zöllen der EU auf die Einfuhr von Pkw-Reifen aus China sein, schrieb Analyst Akshat Kacker am Montagnachmittag. Er reagierte mit seinem Branchenkommentar auf die Anordnung der EU-Kommission, ab dem 23. Januar die entsprechenden Einfuhren zollamtlich zu erfassen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Overweight
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
67,36 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
67,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Akshat Kacker
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AG
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' (dpa-AFX)
|
23.01.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.01.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
23.01.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
23.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
22.01.26
|Deutsche Bank AG verleiht Continental-Aktie Buy in jüngster Analyse (finanzen.at)
|
22.01.26
|Analyse: Barclays Capital bewertet Continental-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse (finanzen.at)
|
21.01.26
|ROUNDUP: Conti erreicht Konzernziele - Contitech-Sparte schwächelt aber (dpa-AFX)
Analysen zu Continental AG
|06:42
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|67,34
|0,57%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:23
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|06:49
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:44
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:33
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Infineon Buy
|UBS AG
|26.01.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|26.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|26.01.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|26.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG