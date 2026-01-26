Knorr-Bremse Aktie
|97,05EUR
|-0,90EUR
|-0,92%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Knorr-Bremse von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 95 auf 102 Euro angehoben. Der Bremsenhersteller sei auf gutem Weg in Richtung "BOOST 26"-Ziele, aber die Aktien seien mittlerweile fair bewertet, schrieb Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Resultate für 2025 dürften kaum Überraschungen mit sich bringen./rob/mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Halten
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
97,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
97,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
