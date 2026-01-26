FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Knorr-Bremse von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 95 auf 102 Euro angehoben. Der Bremsenhersteller sei auf gutem Weg in Richtung "BOOST 26"-Ziele, aber die Aktien seien mittlerweile fair bewertet, schrieb Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Resultate für 2025 dürften kaum Überraschungen mit sich bringen./rob/mis/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.