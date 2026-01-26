Knorr-Bremse Aktie

97,05EUR -0,90EUR -0,92%
Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 17:51:07

Knorr-Bremse Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Knorr-Bremse von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 95 auf 102 Euro angehoben. Der Bremsenhersteller sei auf gutem Weg in Richtung "BOOST 26"-Ziele, aber die Aktien seien mittlerweile fair bewertet, schrieb Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Resultate für 2025 dürften kaum Überraschungen mit sich bringen./rob/mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Halten
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
97,80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
97,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Holger Schmidt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Knorr-Bremse

mehr Nachrichten