Richemont Aktie
|165,00EUR
|-0,45EUR
|-0,27%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 190 Franken auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinic kommentierte am Dienstag die deutliche Preiserhöhung der Marke Cartier in Südkorea. Diese folge einem ähnlichen Anstieg in Japan in der Vorwoche. Aktuell entspreche dies mehr oder minder einer Anpassung an die schwache Entwicklung der lokalen Währungen Yen und Won. Dies erinnere für den Luxussektor darin, wie entscheidend Preissetzungsmacht für die Margen sei./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
190,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
152,45 CHF
|
Abst. Kursziel*:
24,63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
151,80 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,16%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
