Richemont Aktie

165,00EUR -0,45EUR -0,27%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

27.01.2026 08:40:10

Richemont Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 190 Franken auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinic kommentierte am Dienstag die deutliche Preiserhöhung der Marke Cartier in Südkorea. Diese folge einem ähnlichen Anstieg in Japan in der Vorwoche. Aktuell entspreche dies mehr oder minder einer Anpassung an die schwache Entwicklung der lokalen Währungen Yen und Won. Dies erinnere für den Luxussektor darin, wie entscheidend Preissetzungsmacht für die Margen sei./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
190,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
152,45 CHF 		Abst. Kursziel*:
24,63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
151,80 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
25,16%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Richemont

