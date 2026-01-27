BASF Aktie

46,17EUR -0,08EUR -0,17%
BASF

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

27.01.2026 06:39:46

BASF Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Eckdaten für das vierte Quartal aus der Vorwoche dürften die in den vergangenen zwölf Monaten bereits massiv gesunkenen operativen Ergebnisschätzungen für 2026 weiter drücken, schrieb Chetan Udeshi am Montagabend. Die Aktie habe sich im Gegensatz dazu gut gehalten und von der fundamentalen Ausgangslage abgekoppelt. BASF sei nun einer der teuersten Zykliker in der gesamten Chemiebranche./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 22:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Underweight
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
46,45 € 		Abst. Kursziel*:
-22,50%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
46,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-21,94%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BASF

