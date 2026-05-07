Air Liquide Aktie
|177,54EUR
|-3,60EUR
|-1,99%
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
Air Liquide Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air Liquide auf "Outperform" mit einem Kursziel von 207 Euro belassen. Der 110 Milliarden US-Dollar schwere Industriegasemarkt sei wenig anfällig für Zyklen, könne für die vergangenen 44 Jahren durchschnittliche Wachstumsraten von rund 5,6 Prozent per annum vorweisen und habe trotz des Nahostkriegs weiter gute Aussichten, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die Preissetzungsmacht in diesem konsolidierten Markt sorge für hohe Margen der großen Branchenvertreter. Hoopers Favorit ist die Aktie von Linde - vor Air Products und Air Liquide. Er stuft die Titel allesamt mit "Outferform" ein./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
207,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
177,16 €
|
Abst. Kursziel*:
16,84%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
177,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,59%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
|
06.05.26
|Stoxx Europe 50-Papier Air Liquide-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Air Liquide Aktionären eine Freude (finanzen.at)
|
05.05.26
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.05.26
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der STOXX 50 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
05.05.26
|Börse Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag freundlich (finanzen.at)
|
05.05.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
04.05.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
04.05.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
04.05.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 sackt ab (finanzen.at)
Analysen zu Air Liquide S.A.
|13:14
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:14
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:14
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|177,44
|-2,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:00
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:49
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|13:47
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|13:44
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|13:41
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|13:40
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|13:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|13:38
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|13:37
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|13:36
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|13:34
|TeamViewer Equal Weight
|Barclays Capital
|13:31
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|13:20
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:20
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:14
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:13
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:08
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13:07
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|13:06
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|13:05
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|12:59
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|12:57
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|12:56
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|12:56
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|12:54
|GFT Buy
|Warburg Research
|12:53
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|12:52
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:45
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:45
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:44
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:44
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:44
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|12:44
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|LANXESS Sell
|UBS AG
|12:42
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:38
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|12:37
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|12:36
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12:35
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.