181,90EUR -7,32EUR -3,87%
28.04.2026 08:25:11

Air Liquide Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Neutral" belassen. Das organische Wachstum habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag nach dem Quartalsbericht. Das dürfte für manche eine kleine Enttäuschung sein. Im Fokus stehe nun die Telefonkonferenz am Vormittag./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:08 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Neutral
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
185,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
181,84 € 		Abst. Kursziel*:
1,74%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
181,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,70%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:43 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
08:25 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.04.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
08.04.26 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.04.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
Aktuelle Aktienanalysen

08:55 Novartis Equal Weight Barclays Capital
08:49 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
08:43 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
08:42 Nordex Buy Deutsche Bank AG
08:26 Roche Overweight Barclays Capital
08:25 BASF Underweight Barclays Capital
08:25 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:21 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
08:17 Tesla Equal Weight Barclays Capital
08:16 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
08:16 Hermès Outperform Bernstein Research
08:15 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
08:14 Richemont Outperform Bernstein Research
08:10 Deutsche Börse Outperform Oddo BHF
07:57 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
07:55 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
07:48 AB InBev Outperform Bernstein Research
07:48 QIAGEN Equal Weight Barclays Capital
07:44 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
07:36 Shell Overweight Barclays Capital
07:34 Nokia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:30 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:29 Coca-Cola Overweight Barclays Capital
07:28 SCHOTT Pharma Equal Weight Barclays Capital
07:17 Microsoft Overweight Barclays Capital
07:10 RWE Overweight Barclays Capital
07:08 Gerresheimer Underweight Barclays Capital
07:05 Südzucker Overweight Barclays Capital
07:02 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:01 Apple Neutral UBS AG
06:38 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:37 Bayer Overweight Barclays Capital
06:34 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:34 Bayer Buy UBS AG
06:34 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
06:33 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
06:32 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.04.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.04.26 ABB Kaufen DZ BANK
27.04.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
27.04.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
27.04.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
27.04.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
27.04.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
27.04.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
27.04.26 Nike Outperform Bernstein Research
27.04.26 adidas Outperform Bernstein Research
27.04.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
27.04.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
27.04.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
