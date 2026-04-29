Air Liquide Aktie

184,12EUR 4,76EUR 2,65%
Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

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29.04.2026 09:03:28

Air Liquide Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 210 auf 207 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen des Gaskonzerns seien ordentlich ausgefallen, lägen aber knapp unter den Markterwartungen, schrieb James Hooper am Dienstagabend. Er senkte seine Wachstumsannahmen sowie seine Prognosen für das Ergebnis je Aktie 2026 und 2027 ein wenig./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 20:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:02 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
207,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
181,84 € 		Abst. Kursziel*:
13,84%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
184,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,43%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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