Air Liquide Aktie
|184,12EUR
|4,76EUR
|2,65%
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
Air Liquide Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 210 auf 207 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen des Gaskonzerns seien ordentlich ausgefallen, lägen aber knapp unter den Markterwartungen, schrieb James Hooper am Dienstagabend. Er senkte seine Wachstumsannahmen sowie seine Prognosen für das Ergebnis je Aktie 2026 und 2027 ein wenig./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 20:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
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Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
207,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
181,84 €
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Abst. Kursziel*:
13,84%
|
Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
184,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,43%
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Analyst Name::
James Hooper
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KGV*:
-
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