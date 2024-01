FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus vor Zahlen von 152 auf 165 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer dürfte einen operativen Gewinn (Ebit) von sechs Milliarden Euro und damit im Rahmen der Planung berichten, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Free Cashflow könnte unterdessen deutlich über dem Ausblick liegen. Vorauszahlungen und zusätzliche Auslieferungen seien hierfür verantwortlich./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2024 / 07:15 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.