Akzo Nobel Aktie
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WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns liege über den Erwartungen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er rechnet mit einer moderat positiven Reaktion der Aktie./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
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Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
59,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
52,62 €
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Abst. Kursziel*:
12,12%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
53,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,32%
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Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
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KGV*:
-
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