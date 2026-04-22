Akzo Nobel Aktie

53,48EUR 1,56EUR 3,00%
Akzo Nobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

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22.04.2026 07:56:15

Akzo Nobel Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns liege über den Erwartungen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er rechnet mit einer moderat positiven Reaktion der Aktie./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
52,62 € 		Abst. Kursziel*:
12,12%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
53,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,32%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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