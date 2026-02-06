Amazon Aktie

174,48EUR -14,82EUR -7,83%
Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

06.02.2026 07:01:01

Amazon Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Anleger wollten auch wegen der hohen Investitionen schnellere Ergebnisse, dass sich die Investitionen in Amazon Web Services (AWS) auszahlten, schrieb Brent Thill in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Hier müsse der Handelsriese Vertrauensaufbau leisten. Thill bleibt aber angesichts der gesunkenen Bewertung nach der Underperformance der Aktie bei seiner Kaufempfehlung./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 22:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Buy
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 222,69 		Abst. Kursziel*:
34,72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 222,69 		Abst. Kursziel aktuell:
34,72%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:06 Amazon Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:01 Amazon Outperform RBC Capital Markets
07:01 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
03.02.26 Amazon Buy UBS AG
02.02.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.