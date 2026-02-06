Amazon Aktie
|174,48EUR
|-14,82EUR
|-7,83%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Anleger wollten auch wegen der hohen Investitionen schnellere Ergebnisse, dass sich die Investitionen in Amazon Web Services (AWS) auszahlten, schrieb Brent Thill in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Hier müsse der Handelsriese Vertrauensaufbau leisten. Thill bleibt aber angesichts der gesunkenen Bewertung nach der Underperformance der Aktie bei seiner Kaufempfehlung./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 22:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 300,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 222,69
|
Abst. Kursziel*:
34,72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 222,69
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,72%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Analysen zu Amazon
|08:06
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:01
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|07:01
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
