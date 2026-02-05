VINCI Aktie

125,05EUR 0,90EUR 0,72%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

05.02.2026 20:38:55

VINCI Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Infrastrukturkonzern habe einen rekordhohen freien Barmittelzufluss (FCF) von 7 Milliarden Euro erzielt und damit die Konsenserwartung deutlich übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe Vinci für 2026 weiter wachsende Umsätze und Gewinne prognostiziert und eine erste FCF-Prognose für 2026 von 6 Milliarden Euro abgegeben. Diese liege ebenfalls deutlich über der Konsensprognose./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 13:04 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 13:04 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Outperform
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
122,30 € 		Abst. Kursziel*:
14,47%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
125,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,96%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu VINCI

