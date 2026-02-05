BMW Aktie

88,62EUR -2,28EUR -2,51%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

05.02.2026 16:41:18

BMW Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. In China dürften sich Absatzzahlen der Premiumhersteller in diesem Jahr stabilisieren, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dies gelte insbesondere für BMW und Audi./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 15:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 15:08 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Overweight
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
87,90 € 		Abst. Kursziel*:
13,77%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
88,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,84%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BMW AG

