NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. In China dürften sich Absatzzahlen der Premiumhersteller in diesem Jahr stabilisieren, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dies gelte insbesondere für BMW und Audi./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 15:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 15:08 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.