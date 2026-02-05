Hannover Rück Aktie

248,00EUR -1,20EUR -0,48%
Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

05.02.2026 18:58:44

Hannover Rück Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 299 Euro auf "Buy" belassen. Die Erneuerungsrunde habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Andrew Baker am Donnerstag. Das operative Ergebnis des vierten Quartals 2025 sei besser als gedacht./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
299,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
248,00 € 		Abst. Kursziel*:
20,56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
248,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,56%
Analyst Name::
Andrew Baker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

