ArcelorMittal Aktie
|50,04EUR
|1,54EUR
|3,18%
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
06.02.2026 07:38:50
ArcelorMittal Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 52,50 auf 53,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Stahlkonzern stehe vor einem starken Wachstum des operativen Gewinns 2026 und 2027, schrieb Dominic O'Kane am Freitag im Resümee der Geschäftszahlen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Overweight
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
53,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
48,88 €
|
Abst. Kursziel*:
9,45%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
50,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,91%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
