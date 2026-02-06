Amazon Aktie
|174,48EUR
|-14,82EUR
|-7,83%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
Amazon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Der Bericht über das vierte Quartal 2025 sei oberflächlich solide, schrieb Brad Erickson am Freitag. Die avisierten Investitionen in Höhe von 200 Milliarden Dollar seien aber höher als jedermann erwartet habe und auch vor dem Hintergrund der ebenfalls massiven Aufstockung von Alphabet ein Sorgenfaktor. Hinzu komme der enttäuschende Ergebnisausblick auf das erste Quartal./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Outperform
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 300,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 222,69
|
Abst. Kursziel*:
34,72%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 222,69
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,72%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Amazon
|
11:58
|MARKT USA/Kleine Gegenbewegung auf Verluste erwartet (Dow Jones)
|
11:57
|AKTIEN IM FOKUS: KI-Investitionen bereiten Kopfzerbrechen - Nun auch bei Amazon (dpa-AFX)
|
11:19
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Amazon auf 'Outperform' - Ziel 300 Dollar (dpa-AFX)
|
09:41
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Amazon auf 280 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
|
06:34
|ROUNDUP: Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
05.02.26
|Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar - Kurs sackt ab (dpa-AFX)
|
05.02.26
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|08:06
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:01
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|07:01
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:01
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|07:01
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:01
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|07:01
|Amazon Buy
|Jefferies &