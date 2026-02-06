Amazon Aktie

174,48EUR -14,82EUR -7,83%
Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.02.2026 07:01:56

Amazon Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Der Bericht über das vierte Quartal 2025 sei oberflächlich solide, schrieb Brad Erickson am Freitag. Die avisierten Investitionen in Höhe von 200 Milliarden Dollar seien aber höher als jedermann erwartet habe und auch vor dem Hintergrund der ebenfalls massiven Aufstockung von Alphabet ein Sorgenfaktor. Hinzu komme der enttäuschende Ergebnisausblick auf das erste Quartal./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Outperform
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 222,69 		Abst. Kursziel*:
34,72%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 222,69 		Abst. Kursziel aktuell:
34,72%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Amazon

mehr Nachrichten

Analysen zu Amazon

mehr Analysen
08:06 Amazon Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:01 Amazon Outperform RBC Capital Markets
07:01 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
03.02.26 Amazon Buy UBS AG
02.02.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.