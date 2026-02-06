ams-OSRAM Aktie
|8,66EUR
|-0,21EUR
|-2,37%
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
ams-OSRAM Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram von 14 auf 13,20 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verkauf eines Geschäftsbereichs an Infineon verbessere die Finanzen des Unternehmens, schrieb Harry Blaiklock am Donnerstagabend. Der Bewertungsrückschlag sei ungerechtfertigt./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Buy
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
13,20 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,13 CHF
|
Abst. Kursziel*:
62,36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7,96 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
65,83%
|
Analyst Name::
Harry Blaiklock
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|8,65
|-2,48%
