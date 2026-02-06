GSK Aktie
|25,16EUR
|0,15EUR
|0,60%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen des vierten Quartals mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Der neue Konzernchef habe bereits jetzt auf erste Veränderungen aufmerksam gemacht, die er unternommen habe, schrieb Zain Ebrahim am Donnerstagabend. Er habe auch seine Zuversicht in das 40-Milliarden-Pfund-Umsatzziel des Konzerns zum Ausdruck gebracht./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
21,80 £
|
Abst. Kursziel*:
-22,02%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
21,87 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-22,27%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|25,16
|0,60%
