Deutsche Telekom Aktie

30,60EUR 0,31EUR 1,02%
Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

05.02.2026 18:23:22

Deutsche Telekom Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,20 Euro belassen. Paul Sidney bezog sich in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung auf die von dem Konzern für Deutschland angekündigte Preiserhöhung für einen Teil seiner Internet-Bestandskunden. Dieser Schritt nach oben sei positiv für den hiesigen Telekommunikationsmarkt und stärke seine Zuversicht, dass sich die Marktbedingungen und das Wachstum in Deutschland in den nächsten 12 bis 18 Monaten verbessern können./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
35,20 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
30,59 € 		Abst. Kursziel*:
15,07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
30,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,96%
Analyst Name::
Paul Sidney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

