Shell (ex Royal Dutch Shell) Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert je Aktie für Shell von 36,50 auf 37,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das schwache Ergebnis des Ölkonzerns für das vierte Quartal sollte nicht u?berbewertet werden, schrieb Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Mit den konstant hohen Aktienrückkäufen und einer überdurchschnittlichen Ausschüttungsrendite grenze sich der Energiekonzern positiv von den europäischen Konkurrenten ab. Der Experte hob unter anderem die solide Bilanz und die Marktführerschaft bei Flüssiggas hervor./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 16:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 16:49 / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

