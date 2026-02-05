BMW Aktie
|88,62EUR
|-2,28EUR
|-2,51%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Philippe Houchois sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung von konstruktiven Aussagen des Treasury- und IR-Chefs Stefan Richmann. Der Lagerabbau im vierten Quartal dürfte den freien Barmittelzufluss im positiven Bereich halten. Die Schätzungen des Experten für 2025 hätten nun insgesamt etwas Luft nach oben./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Hold
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
87,90 €
|
Abst. Kursziel*:
13,77%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
88,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,84%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
17:49
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BMW auf 'Hold' - Ziel 100 Euro (dpa-AFX)
|
17:34
|BMW-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co. (finanzen.at)
|
16:39
|BMW-Aktie schwächer: Recycling-Kooperation mit Lidl-Schwester PreZero im Blick (dpa-AFX)
|
15:59
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
15:59
|DAX aktuell: DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Verluste (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)