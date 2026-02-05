Siemens Healthineers Aktie

05.02.2026 18:58:56

Siemens Healthineers Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Neutral" belassen. Der Umsatz des ersten Geschäftsquartals habe etwas enttäuscht, schrieb Richard Felton am Donnerstag. Ergebnisseitig hätten die Münchner von Sondereffekten profitiert./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

