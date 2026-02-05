Siemens Healthineers Aktie
|42,41EUR
|-0,43EUR
|-1,00%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Neutral" belassen. Der Umsatz des ersten Geschäftsquartals habe etwas enttäuscht, schrieb Richard Felton am Donnerstag. Ergebnisseitig hätten die Münchner von Sondereffekten profitiert./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Neutral
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
54,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
42,77 €
|
Abst. Kursziel*:
26,26%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
42,41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,33%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
17:59
|Börse Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
15:59
|DAX aktuell: DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
15:59
|TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13:28
|Analyse: Neutral-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von UBS AG (finanzen.at)
|
12:49
|Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Overweight (finanzen.at)
|
12:38
|AKTIE IM FOKUS 2: Siemens Healthineers nun sehr schwach - Test der Unterstützung (dpa-AFX)
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)