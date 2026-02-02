Amazon Aktie
|199,62EUR
|-1,93EUR
|-0,96%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
02.02.2026 07:38:51
Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Aktien seien zu günstig angesichts der erwarteten Beschleunigung des Geschäfts mit Amazon Web Services (AWS), schrieb Brent Thill am Sonntag in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal 2025./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 13:01 / P.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 14:00 / P.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 300,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 239,30
|
Abst. Kursziel*:
25,37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 239,30
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,37%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Amazon
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|199,36
|-1,09%
