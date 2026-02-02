NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Aktien seien zu günstig angesichts der erwarteten Beschleunigung des Geschäfts mit Amazon Web Services (AWS), schrieb Brent Thill am Sonntag in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal 2025./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 13:01 / P.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 14:00 / P.M.



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.