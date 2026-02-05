Siemens Healthineers Aktie
|42,60EUR
|-0,24EUR
|-0,56%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Trotz der Schwäche im Diagnostikbereich sei der Medizintechnik-Konzern solide in das neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 16:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
54,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42,77 €
|
Abst. Kursziel*:
26,26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,76%
|
Analyst Name::
Sam England
|
KGV*:
-
