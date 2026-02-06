VINCI Aktie
|132,20EUR
|7,15EUR
|5,72%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci nach Zahlen von 138 auf 143 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 sei vor allem mit Blick den Finanzmittelfluss (Cashflow) abermals stark gewesen, wenngleich der Auftragseingang im Contracting-Bereich die Stimmung der Anleger ein wenig dämpfen könnte, schrieb Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings blicke das Unternehmen zuversichtlich auf 2026 und die Ausschüttungen an die Aktionäre überzeugten auch./mis/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 21:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 21:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
143,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
122,30 €
|
Abst. Kursziel*:
16,93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
132,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,29%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Analysen zu VINCI
Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|131,85
|5,44%
