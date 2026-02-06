VINCI Aktie

132,20EUR 7,15EUR 5,72%
VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

06.02.2026 07:06:06

VINCI Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci nach Zahlen von 138 auf 143 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 sei vor allem mit Blick den Finanzmittelfluss (Cashflow) abermals stark gewesen, wenngleich der Auftragseingang im Contracting-Bereich die Stimmung der Anleger ein wenig dämpfen könnte, schrieb Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings blicke das Unternehmen zuversichtlich auf 2026 und die Ausschüttungen an die Aktionäre überzeugten auch./mis/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 21:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 21:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
143,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
122,30 € 		Abst. Kursziel*:
16,93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
132,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,29%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:06 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
30.01.26 VINCI Overweight Barclays Capital
26.01.26 VINCI Buy UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

VINCI 131,85 5,44% VINCI

