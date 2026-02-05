RATIONAL Aktie
|747,00EUR
|86,00EUR
|13,01%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
05.02.2026 18:58:30
RATIONAL Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 776 Euro auf "Buy" belassen. Die Markterwartungen für 2026 dürften nach dem starken Jahresabschluss von 2025 anziehen, schrieb Ope Otaniyi am Donnerstag./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
776,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
744,50 €
|
Abst. Kursziel*:
4,23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
747,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,88%
|
Analyst Name::
Ope Otaniyi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
