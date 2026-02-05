NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 776 Euro auf "Buy" belassen. Die Markterwartungen für 2026 dürften nach dem starken Jahresabschluss von 2025 anziehen, schrieb Ope Otaniyi am Donnerstag./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.