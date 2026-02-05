RATIONAL Aktie

747,00EUR 86,00EUR 13,01%
RATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

05.02.2026 18:58:30

RATIONAL Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 776 Euro auf "Buy" belassen. Die Markterwartungen für 2026 dürften nach dem starken Jahresabschluss von 2025 anziehen, schrieb Ope Otaniyi am Donnerstag./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
776,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
744,50 € 		Abst. Kursziel*:
4,23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
747,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,88%
Analyst Name::
Ope Otaniyi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RATIONAL AG

