ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon vor den am 30. April erwarteten Quartalszahlen von 198 auf 215 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stephen Ju verwies in der am Donnerstag vorliegenden Studie auf ein neues Modell zur Bewertung der Aktie des Online-Handelsgiganten und dass er daher den Zeitraum für deren Bewertung um ein Quartal weiter in die Zukunft verschoben habe. Zu den Zahlen schrieb er: Der Fokus dürfte sich auf die Betrachtung des gesamten Franchise-Umsatzes und des Betriebsergebnisses ausgeweitet haben, nachdem er zuletzt eher auf der Cloud-Computing-Sparte AWS gelegen habe./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 01:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 01:13 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.