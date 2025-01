NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Trotz des starken Laufs für die Aktie seit den Zahlen zum dritten Quartal sei der Onlinehändler fair bewertet, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal dürfte unter anderem wegen eines soliden Weihnachtsgeschäfts und der Cloud-Sparte AWS gut gelaufen sein. Aus Sicht von Thill könnte die Dynamik im laufenden Jahr andauern./niw/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2025 / 18:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2025 / 17:00 / ET



