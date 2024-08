FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Amazon nach Zahlen von 210 auf 208 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. "Einer Abschwächung der Erlösdynamik im Onlinehandel stand ein hohes Wachstum im margenstarken Werbegeschäft sowie Rekorderlöse und eine weitere Belebung des Umsatzes in der

Sparte AWS gegenüber", schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar dürften die hohen Sachinvestitionen die Verbesserung der Ertragskraft zunächst etwas abbremsen, jedoch sollten sie sich, wie schon so oft in Amazons Vergangenheit, langfristig auszahlen./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2024 / 10:10 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2024 / 10:23 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.